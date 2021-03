Tião Bocalom nomeia 10 pessoas para atuarem na prefeitura da capital

O prefeito Tião Bocalom (Progressista) tomou publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), as nomeações de 10 novos cargos comissionados.

Os cargos em comissão vão desde CEC 2 até CEC 5. Entre os beneficiados, estão o novo gestor do Novo Mercado Velho de Rio Branco, José Souza do Nascimento, com CEC 3, e a ex-candidata a vereadora pelo partido de Bocalom, Maria Magri, que assumirá a chefia da Divisão de Atendimento Socioeducativo na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH).