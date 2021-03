Técnico do Inter, Ramírez será julgado na próxima terça-feira; entenda o caso

Julgamento do treinador colorado acontecerá no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul

O técnico Miguel Ángel Ramírez será julgado na próxima terça-feira (23) pelo TJD-RS por invadir a área de disputa durante um jogo do Internacional.

Ramírez não tinha ainda o vínculo com o Colorado publicado no Boletim Informativo Diário ( BID ) da CBF . Durante a partida do Inter contra o Ypiranga , no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho, o técnico entrou no campo duas vezes.

Porém, como foi a primeira infração do espanhol, há a hipótese da multa ser revertida em uma transação penal.

O clube foi considerado responsável por deixar com que tal ato ocorresse, sendo acusado de não tomar nenhuma ação para conter a invasão. A multa pode chegar a R$ 100 mil.