TCE faz fiscalização em 13 cidades do Acre durante processo de imunização contra a Covid-19

Treze cidades acreanas, incluindo Rio Branco, vão ser fiscalizadas por equipes do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) durante a vacinação na população contra a Covid-19. Duas equipes do TCE-AC verificam se os procedimentos adotados pelas prefeituras estão corretos.

As cidades selecionadas para receber as equipes nesse primeiro momento foram: Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

No sábado (20), o Acre recebeu o 9º lote de imunizantes contra a Covid-19. A remessa trouxe, no total, 30.920 doses, sendo 21.500 da Oxford-Astrazeneca e 9.429 da CoronaVac, distribuída e produzida pelo Instituto Butantan.

“Está sendo verificado in loco se estão realmente adotando as medidas que foram estabelecidas, grupos prioritários, questão da idade e com o passar dos dias houve certa aglomeração e confusão nesta distribuição. Caso seja encontrada alguma irregularidade, alguma anormalidade, o Tribunal vai abrir um processo para apurar responsabilidade a parte e analisar caso a caso”, destacou o responsável pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária (Dafo), Luíz Gustavo Maia Guilherme.