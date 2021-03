Suspeita de participação na morte de monitorado é presa no interior do Acre

Uma mulher de 21 anos foi presa durante cumprimento de mandado judicial suspeita de participação na morte do presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica Edvaldo Costa Lima. O crime ocorreu no dia 7 de outubro do ano passado no bairro Cohab, em Mâncio Lima, no interior do Acre.

A vítima foi morta na frente da esposa, segundo informações da polícia na época do crime. A mulher de Lima contou à polícia que estava deitada com o marido quando dois homens usando capacetes arrombaram a porta de trás da casa e foram em direção ao quarto do casal.

Os dois tiros atingiram a nuca e as costas da vítima, que morreu antes mesmo de ser socorrido. O delegado responsável pelas investigações, José Obetânio, contou que além da mulher outras quatro pessoas já foram presas por participação no homicídio.

Ainda de acordo com o delegado, a mulher e os outros quatro presos também teriam envolvimento no sequestro, tortura, morte e ocultação de cadáver de um outro homem, identificado como Francineudo da Silva Júnior. O crime teria ocorrido dois dias antes do caso de Lima, no dia 5 de outubro do ano passado.

A informação, segundo as investigações, é que Francineudo estava sendo observado enquanto jogava bola em uma quadra da cidade de Mâncio Lima, quando, ao se deslocar para casa, foi surpreendido pelos autores do crime, que o sequestraram. O corpo dele nunca foi encontrado.

A motivação desses dois crimes, cometidos supostamente pelas mesmas pessoas, seria guerra de facção criminosa, por conta de tomada de território. O delegado informou ainda que o inquérito dos casos já está em fase de conclusão e logo deve ser remetido à Justiça.