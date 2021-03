Sorteio dos grupos de futebol da Olimpíada de Tóquio será 21 de abril

Estádio de Tóquio receberá a primeira partida da seleção masculina do país e o Estádio Olímpico – também na capital – sediará final feminina

O sorteio do torneio olímpico de futebol dos Jogos de Tóquio será realizado em 21 de abril na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. Vão participar 16 seleções no masculino e 12 no feminino. Todos poderão acompanhar a cerimônia no canal da Fifa no Youtube.

“Nos sorteios dos Torneios Olímpicos de Futebol Masculino e Feminino, vamos vivenciar grandes emoções à medida que as 28 seleções qualificadas conhecem o caminho que terão que percorrer para alcançar a glória e o ouro em Tóquio. Os sorteios dão aos jogadores, treinadores e dirigentes a oportunidade de avançar em seus preparativo”, disse Sarai Bareman, diretor da divisão de futebol feminino da Fifa.

O Estádio de Tóquio receberá a primeira partida da seleção masculina do país e o Estádio Olímpico – também localizado na capital japonesa – vai ser sede da final feminina, bem como as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos.

As cidades de Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama e Yokohama também sediarão grandes confrontos de 21 de julho a 7 de agosto de 2021

Dez seleções já se classificaram para o torneio feminino. Camarões x Chile e Coreia do Sul x China, ambos em abril decidem as duas últimas vagas.

Já no masculino, quatorze nações já se classificaram e as duas últimas vagas serão decididas no torneio classificatório da Concacaf, que acontece em Guadalajara (México) de 18 a 30 de março.