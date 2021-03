Sem forças para largar o vício, homens e mulheres se perdem na Cacrolândia de Rio Branco

Assim como ocorre em São Paulo, a capital do Acre, Rio Branco, também tem sua Cracolândia. Região situada no Papoco, onde residem dezenas de homens e mulheres viciados em drogas que andam como se fossem “zumbis” pelas ruas da capital.

O ac24horas mostra na videorreportagem desta semana, a vida dos usuários de drogas de Rio Branco. Apesar de o local ser bem diferente da Cracolândia de outras cidades do país, onde o consumo do crack é em praças públicas ou debaixo de viadutos, no Acre, os usuários ainda procuram bairros periféricos e escondidos, sendo que alguns preferem o anonimato.

A realidade pode se dizer que é a mesma, triste e comovente. Pessoas não têm esperança para sair da dependência da droga, que pode deixar um ser humano viciado em poucos segundos.

Os usuários autorizaram a filmagem e a permanência do videomaker Kennedy Santos no local, que acompanhou um pouco da rotina e obteve fortes e reveladores desse mundo. Na gravação, foi acordado que alguns não iriam revelar seus nomes e nem mostrar o rosto, já outros fizeram questão de aparecer e aconselhar a não experimentarem as drogas.

Muitos deles declaram ter consciência do mal que fazem a si mesmo, mas confessam que falta força para largar o vício.

Assista ao vídeo: