Sem data definida: Processo seletivo da educação em Sena é prorrogado por conta da pandemia

Marcado para ocorrer no próximo domingo, o processo seletivo da secretaria municipal de educação da prefeitura de Sena Madureira será transferido para uma data futura. A pedido de alguns candidatos e o agravamento da pandemia são os principais motivos da prorrogação do certame.

Iremos contratar cerca de 300 professores para atuar nas zonas urbana e rural. Temos 391 inscritos. E queremos anunciar o adiamento do seletivo. Queremos deixar claro que apenas prorrogamos para outra data, mas o concurso será realizado”, garante Altemir Lira, secretário de educação.

Apesar de ainda não haver data definida para o dia das provas, todos os inscritos serão comunicados antecipadamente assim que a nova data for confirmada.

De acordo com o secretário, a decisão de adiar o processo ocorreu nesta segunda-feira, dia 29, durante reunião que contou com três vereadores representando o poder Legislativo, representante do SINTEAC, representes da prefeitura municipal e comissão organizada.