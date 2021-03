Segurança manterá fiscalização nas ruas durante o toque de restrição no Acre

Para a garantia do cumprimento de mais uma medida restritiva, implementada pelo governo do Estado, a fim de conter a propagação da Covid-19 no Acre, as forças de segurança manterão as ações de fiscalização nas ruas também durante o toque de restrição, que começa nesta sexta-feira, 26.Em todos os municípios acreanos, a circulação de pessoas em via pública está suspensa das 22 às 5h. Além disso, ficam mantidas as medidas restritivas para o funcionamento do comércio durante a semana e suspensão das atividades comerciais durante os fins de semana e feriados. Todas essas medidas permanecerão sendo cumpridas e avaliadas até que a situação pandêmica esteja totalmente controlada.

“Estamos passando por uma fase crítica, com aumento do número de casos de Covid e sem leitos para novas internações. Diante dessa circunstância, se faz necessária a implementação de ações mais rígidas, que evitem a propagação do vírus e a superlotação nos hospitais. As pessoas precisam entender a importância de evitar sair de casa sem necessidade e estaremos nas ruas fazendo valer o que diz o decreto”, destacou Paulo Cézar dos Santos, secretário estadual de Justiça e Segurança Pública.

Quem pode circular

Trabalhadores que estejam retornando para casa ou se dirigindo ao local de serviço, operadores da segurança pública, servidores da saúde, advogados no exercício de suas funções, entregadores de delivery e pessoas que estejam procurando atendimento médico ou em situação de emergência, além de funcionários de estabelecimentos comerciais que façam parte dos serviços essenciais, como farmácias, clínicas e laboratórios.

As ações de fiscalização da segurança pública e de vigilância sanitária estão sendo realizadas diuturnamente para a garantia ao cumprimento do decreto e a proteção à vida. Caso seja abordado por uma autoridade policial em via pública, seja um colaborador e obedeça as orientações.