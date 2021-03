Segurança divulga balanço das ações do fim de semana

Com a manutenção das medidas contidas no decreto de N° 8.260, somado ao toque de restrição que passou a valer na última sexta-feira, 26, as ações de fiscalização das forças de segurança continuaram ocorrendo em todo o estado, neste fim de semana. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nesta segunda-feira, 29.

Só em Rio Branco, foram 97 estabelecimentos comerciais visitados e devidamente orientados, sendo um deles, autuado por descumprimento ao decreto. Mais de 150 ocorrências geradas em forma de denúncia ao Centro Integrado de Operações (CIOSP) e 124 abordagens realizadas durante as fiscalizações. Em um dos pontos, a Polícia Militar teve que pôr fim a uma festa clandestina, com a participação de mais de 40 pessoas, em uma propriedade localizada no bairro João Paulo, região da Baixada da Sobral.

Participaram das ações de fiscalização mais de 70 homens, entre policiais civis, militares, policiais penais, além de equipes do Fundo Nacional de Segurança (Fundeseg) e da Vigilância Sanitária Estadual.

“Todos os fins de semana em que são necessárias ações de fiscalização em cumprimento ao decreto, fazemos reuniões de alinhamento com a equipe, a fim de avaliar o resultado das atividades e melhorá-las. Este final de semana tivemos uma avaliação positiva das ações. Acredito que a sociedade tem se tornando mais consciente, pois a medida que o tempo avança, percebemos que ações se tornam mais eficazes”, destacou Maurício Pinheiro, secretário Adjunto de Segurança Pública.