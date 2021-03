Segunda feira começa com aglomeração nas agências bancárias e centro: preocupação agora é o pós feriadão da Semana Santa

A manhã desta segunda-feira, 29, começou com agências bancárias de Cruzeiro do Sul lotadas, assim como lotéricas e área central da cidade, principalmente nos mercados com muita gente aglomerada.

Na verdade, esse é o reflexo de mais um Lockdown realizado no Acre, no intuito de conter a Covid-19, que já infectou quase 70 mil pessoas e matou mais de 1.200 no estado.

Mas o que fazer, se o cidadão precisa comprar alimentos, pagar as contas e também trabalhar?

Apesar das medidas restritivas, diversas pessoas ainda descumprem o decreto nos finais de semana, sendo necessária à intervenção da fiscalização.

Um fato que já preocupa é quanto ao feriado da Semana Santa. De acordo com o decreto Governamental vigente, nos finais de semana e feriado apenas farmácias e hospitais e raros locais extremamente necessários podem permanecer abertos.

Um ouvinte do programa de rádio Bom dia Juruá, que vai ao ar de segunda à sexta-feira pela rádio juruá FM 100,9 e também pela tv Juruá e redes sociais, fez o seguinte questionamento ao jornalista Alexandre Gomes, na manhã desta segunda-feira,29: “Por favor indaga à partir de hoje às autoridades, à respeito das lojas e supermercados q vendem chocolates de época como ovos de Páscoa, barras p derreter e toda linha. Os dias que mais vendemos são sexta, sábado e domingo e se passar desses três dias já não se vende mais. O pessoal q faz ovo caseiro tem q saber logo pra poder produzir”.

O questionamento é principalmente quanto ao feriado de Sexta-Feira Santa, que pelo decreto não permite a abertura do comércio, à não ser para prestação de serviço de delivey.

Além de haver prejuízos nas vendas por conta das restrições do final de semana e feriado, já se prevê também um índice considerável de aglomeração pela manha de segunda-feira, dia 05 de abril, o que é de praxe quando acontece o chamado feriadão, ainda mais com Lockdown.

Quanto às vendas de Páscoa, o cidadão terá que se adaptar e fazer as compras antecipadas e usar o delivery.

O governo do Acre, inclusive, já havia estabelecido ponto facultativo na quinta feira, 01 de abril, tornando sem efeito para não haver quatro dias de lockdow seguidos. Até o momento o que está previsto são os três dias do final de semana, devido o feriado de Sexta Feira Santa.