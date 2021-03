Sargento da Polícia Militar de Sena Madureira morre aos 46 anos vítima da Covid-19

Amigos e colegas de farda do policial ainda fizeram campanha de oração na internet

O sargento da Polícia Militar Valmir Barbosa Silva, de 46 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (28) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado em Rio Branco há vários dias e acabou não resistindo.

Valmir trabalhava no município de Sena Madureira, onde nasceu e constituiu família. Nas redes sociais seus amigos e colegas de farda ainda fizeram campanha de oração pedindo a melhora de seu estado de saúde.

O Comando Geral da Polícia Militar do Acre (PM/AC) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública lamentaram o falecimento do policial. O secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar dos Santos, emitiu uma nota de pesar sobre a morte do sargento, leia na íntegra:

NOTA DE PESAR

O secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cezar dos Santos, manifesta o sentimento de pesar pelo falecimento do Sargento da Polícia Militar, Valmir Barbosa da Silva, aos 46 anos, ocorrida na madrugada desta segunda-feira, 29, durante tratamento no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, vítima da Covid-19.

Valmir Barbosa era morador do município de Sena Madureira, ingressou na instituição em 2002, cumprindo seus serviços com profissionalismo por pelo menos 19 anos. Antes de ser acometido pela doença, atuava no 1° Pelotão destacado, no município de Manoel Urbano.

Neste momento de dor, a Segurança Pública do Acre, manifesta o sentimento de apoio e solidariedade aos familiares e amigos enlutados. Que Deus em sua infinita misericórdia, possa lhes trazer o conforto necessário.

Rio Branco-Ac, 29 de março de 2021.

Paulo Cézar dos Santos – Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).