Gladson decreta toque de recolher das 22h às 5h no Acre e antecipa salários de servidores

Na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 25, o governador Gladson Cameli decretou novas medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no território acreano.

Uma das medidas impostas é o ‘Toque de Restrição’, em complementação às medidas restritivas previstas no Decreto nº 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, com a proibição de circulação de pessoas em espaços e vias públicas, no período de 22h às 5h do dia seguinte.

Com decreto, está permitido o deslocamento de pessoas, durante a vigência do Toque de Recolher, aos trabalhadores de modo geral, para fins de deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio residencial, imediatamente após o término da jornada regular de trabalho.

As forças de segurança do Estado intensificarão as operações de fiscalização com o objetivo de garantir a aplicação do Toque de Restrição.

Cameli também determinou o pagamento de salário referente ao mês de março foi antecipado e deverá ocorrer em 29 de março de 2021.