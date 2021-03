Saiba como a mãe de Paulo Gustavo está lidando com internação do ator

Ela está em Niterói, no Rio de Janeiro, com toda a sua família. Muito preocupada, Dea está encarando toda a situação com muita fé

Dea Lúcia, mãe do ator e comediante Paulo Gustavo, foi a fonte de inspiração que o levou ao estrelato. Foi por causa dela que, há alguns anos, Paulo conseguiu criar hilária Dona Hermínia, a personagem mais famosa do ator até os dias de hoje.

A notícia de que Gustavo está entubado devido a complicações decorrentes da Covid-19 deixou todos os fãs, assim como a família dele, estarrecidos. A coluna conversou com amigos de Dea para saber como ela está lidando com a internação do filho.