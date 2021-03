Rodovia que rompeu no interior do Acre é liberada para tráfego de veículos de passeio

O tráfego para veículos de passeio foi liberado no início da tarde desta segunda-feira (22), no km 264 da BR-317, entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, no interior do Acre. Uma cratera abriu no trecho na tarde de domingo (21) devido as fortes chuvas.

A chuva de domingo elevou o volume de águas nos açudes e igarapés entorno da rodovia, fazendo com que o solo ficasse encharcado, facilitando a passagem da água de um lado para o outro da pista, causando o rompimento.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) realizou uma obra Paleativa no local e, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abriu para o trânsito de veículos pequenos. Os caminhões seram liberados após a chegada dos cascalhos que serão utilizados na malha viária para a estrada ser liberada totalmente.