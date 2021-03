Rio Tarauacá volta a transbordar no interior do Acre e já atinge cerca de 3 mil casas

Pelo menos quatro bairros da cidade voltaram a ser atingidos com a nova subida das águas após fotos chuvas. Entre eles o Bairro Triangulo, parte do Centro, Senador Pompeu, Bairro das Flores e o entorno da BR-364. Ao menos três mil casas estão atingidas pela nova cheia.

“Não temos nenhuma família desabrigada ou desalojada e nenhum pedido de retirada. Como já falei anteriormente, as casas aqui são altas, as pessoas já são preparadas para essas situações de enchente. Nessa medição não temos ninguém com água dentro de casa, mas seguimos monitorando”, disse o sargento.

Enchente

A nova enchente na cidade ocorre uma semana após os moradores atingidos pelas águas do manancial na segunda alagação terem voltado para suas casas. Mais de 100 pessoas foram desabrigadas pelas águas no último dia 12.

Com uma população estimada em 43.151 pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Tarauacá chegou a ter 28 mil moradores afetados com a enchente do rio no mês passado.

De acordo com a Defesa Civil, dos nove bairros que há na cidade, apenas um não foi atingido pelas águas. Cerca de 90% do município foi afetado pela enchente. Devido a situação, a cidade decretou calamidade pública no dia 18 de fevereiro.

No último dia 22 de fevereiro, quando as águas baixaram pela primeira vez, os moradores que voltavam para casa chegaram a relatar que a cidade parecia um cenário de guerra.

Calamidade pública