Rio Envira volta a transbordar e desabriga mais de 600 famílias nesta segunda-feira

Terceira enchente atinge nesta segunda-feira (29) o município de Feijó. O rio Envira atingiu 13m50, um metro e dois centímetros acima da cota de transbordamento. Três bairros foram atingidos, além de áreas rurais. 650 famílias estão atingidas, 06 famílias desabrigadas.

A informação foi confirmada pelo coordenador estadual de Defesa Civil, coronel BM Eudemir. Uma estrutura com caminhões e barcos está sendo providenciada para ajudar no resgate das vítimas.

Na manhã desta segunda-feira chove no município. Em fevereiro, no pico da pandemia, 3,2 mil pessoas foram atingidas atingidas pela cheia do Rio Envira e a prefeitura de Feijó, declarou situação de emergência.