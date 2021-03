Rio Branco volta a ter correria e movimentação interna antes de lockdown do final de semana

Moradores de Rio Branco voltaram a registrar correria e movimentar os estabelecimentos comerciais no final da tarde desta sexta-feira, 19, dia em que antecede o segundo final de semana de lockdown.

Dezenas de supermercados, postos de gasolina e ruas tiveram aglomeração de pessoas em busca de mantimentos e abastecimento.

Por conta do aumento dos casos e mortes provocados pela pandemia de Covid-19, o governo iniciou no final de semana passado o lockdown, onde só tem permissão para funcionar serviços essenciais como hospitais e farmácias. As demais atividades funcionam sem qualquer tipo de atendimento ao público.

Por volta das 15 horas desta sexta, 19, já se formavam filas em alguns supermercados da capital. Quem deixou para ir às compras de última hora precisou de paciência e teve de esperar do lado de fora.

O governo espera com a medida provocar uma diminuição dos casos da doença, já que o sistema de saúde do Acre chegou ao limite e não há mais vagas para novos pacientes, principalmente os mais graves que necessitam de uma UTI.