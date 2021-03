Rio Branco inicia vacinação de idosos de 69 anos nesta quarta

A prefeitura de Rio Branco definiu o público-alvo da nova remessa da vacina contra a Covid-19. A partir desta quarta-feira, 24, idosos a partir de 69 anos já podem tomar a primeira dose do imunizante.

A aplicação da vacina acontece entre as 8h e as 17h na policlínica Barral y Barral e nas Uraps Ary Rodrigues, Claudia Vitorino, Valdeiza Valdez, Rosângela Pimentel, Vila Ivonete, São Francisco, Bacurau, Hidalgo de Lima, Roney Meireles e Eduardo Assmar.

Além disso, haverá drive thru no pátio do antigo Detran (em frente ao Sétimo BEC).

O município de Rio Branco recebeu do governo nesta terça-feira (23) 10.750 doses.