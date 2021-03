Rio Acre volta a transbordar e atinge três bairros na capital acreana

Com a elevação no nível das águas, o número de famílias atingidas, que eram sete, subiu para 15 nos bairros. Ainda não há desabrigados ou desalojados, que é quando o morador vai para casa de parentes.

Contudo, a Defesa Civil de Rio Branco recebeu, no início da noite desta quarta, um chamado de um morador da Baixada da Habitasa. O coordenador do órgão, major Cláudio Falcão, disse que as equipes acompanham a situação e estão em alerta para ajudar os moradores em qualquer necessidade.

Mesmo com esse monitoramento, Falcão acrescentou que as previsões são de que o rio deve estabilizar ainda na noite desta quarta e apresentar vazante na quinta (25). O major destacou que as equipes já esperavam a subida no nível das águas.

“É isso que esperamos porque estávamos em uma velocidade muita rápida de manhã, com quatro centímetros por hora, e agora estamos em torno de um e meio a um centímetro por hora. Se continuar aumentando aumento até uma dez da noite deve estabilizar amanhã. É uma previsão”, frisou.

Enchente em fevereiro

No mês de fevereiro, a cheia do Rio Acre chegou a atingir mais de 13 mil pessoas e deixou pelo menos 129 famílias desalojadas e outras 75 desabrigadas em Rio Branco. No dia 10 de março, quando o nível do rio estava mais de quatro metros abaixo da cota de alerta na capital, as famílias que ainda estavam em abrigos da prefeitura começaram a voltar para casa.

No dia 22 de fevereiro, o governador Gladson Cameli decretou calamidade pública em dez cidades do Acre. No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o estado de calamidade nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Mais de 130 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes nas dez cidades.