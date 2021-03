Retomada da Operação “Impactus” da Polícia Civil prende 43 pessoas em Rio Branco

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 19, a Policia Civil do Acre, por meio da Delegacia da 3ª Regional, Nucleo de Capturas (NECAP), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) , Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI) e Grupo de Recapturas da Policia Penal (RECAP) deram cumprimento a 56 mandados judiciais que resultou na prisão de 43 pessoas.

O cumprimento das diligências ocorreu no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), com detentos que já cumpriam pena por outros delitos, e em bairros que compõem a região da Parte Alta da cidade, em Rio Branco.

Na área de jurisdição da Delegacia da 3ª Regional de Polícia Civil foram cumpridos 56 ordens judiciais, sendo 43 de prisão, 13 de busca e apreensão, dos 43 mandados de prisão, 30 foram cumpridos dentro da unidade prisional. 43 pessoas foram presas e 2 autos de flagrantes por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas foram lavrados. Uma pistola calibre 380, um revólver calibre .38, munições, celulares, notebook, dinheiro, entre outros objetos de origem duvidosa foram apreendidos e serão todos enviados para análise pericial.

Além de cumprir os mandados judiciais, o obtivo da polícia também é apreender armas, drogas e ativos criminais que possam subsidiar o crime. A operação desta sexta-feira contou com 60 policiais e 15 viaturas e foi coordenada pelos delegados Pedro Paulo Buzolin, Nilton Cesar Boscaro e José Adonias.

No período que compreende 80 dias, ou seja, dentro dos três primeiros meses do ano, a investigação possibilitou a identificação de pessoas no cometimento do ilícito o que foi representado junto ao Poder Judiciário por mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços levantados pela investigação, logrando êxito na diligência.

Dinâmica de enfrentamento

A estratégia utilizada pela Policia Civil do Acre é intensificar as investigações em pontos com maior incidência criminal o que por consequente acarretará na diminuição dos índices de criminalidade.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, Josemar Moreira Portes, falou em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 19, o quão é importante a intervenção investigativa da Policia Civil e destacou o trabalho dos delegados e agentes nas operações que vem sendo realizadas.

“As operações estão sendo realizadas de maneira pontual, sempre baseadas em provas, contando sempre com a integração de todos os departamentos. O objetivo da Polícia Civil não é somente prender, mas asfixiar a criminalidade com apreensões de bens e dinheiro adquiridos com venda de drogas, drogas essas que fomentam outros crimes como roubo, furto, homicídios”, pontuou o delegado-geral.