Resultado final do Enem será divulgado na segunda, após as 18h

O Ministério da Educação disponibiliza nesta segunda-feira (29) as notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que ocorreu na versão impressa e digital. Os participantes poderão conferir os resultados das provas na Página do Participante ou no aplicativo do exame, após as 18h, no horário de Brasília.

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão realizador da prova, também estarão disponíveis as notas dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

As notas individuais do Enem podem ser usadas para acesso à educação superior, além de programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Os participantes podem ter mais informações sobre os programas no portal do Ministério da Educação.

O resultado do Enem 2020 impresso, para fins exclusivos de autoavaliação de conhecimentos do participante treineiro, será divulgado no dia 28 de maio de 2021, na Página do Participante e no aplicativo do exame.