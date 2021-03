Residência de madeira é atingida por incêndio em Rio Branco

Na madrugada deste domingo, 21, o 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado via 193, para combater um incêndio em residência no Bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

As equipes de Incêndio e Salvamento deslocaram rapidamente ao local, e iniciaram o combate as chamas que consumia uma residência de madeira. A ação rápida das equipes evitou que o fogo se propagasse para as residências vizinhas.

Após 40 minutos de combate, os militares conseguiram extinguir completamente as chamas, garantindo que não houvesse a reignição do fogo.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.