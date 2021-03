Record segue os passos do SBT e perde estrelas do Jornalismo na pandemia

A Record está fazendo uma reformulação no departamento de Jornalismo neste primeiro trimestre. Os apresentadores Adriana Araújo e Domingos Meirelles, além da repórter especial Heleine Heringer, foram dispensados. A ação da emissora de Edir Macedo é semelhante à que o SBT fez no final de 2020, quando não renovou os contratos de jornalistas consagrados com o objetivo de reduzir custos na pandemia.

A diferença é que a Record seguiu contratando no último ano e indicou que estava interessada em fazer uma renovação em seus programas jornalísticos. Noticiosos exibidos em rede nacional, Domingo Espetacular, Fala Brasil e Jornal da Record mudaram seus apresentadores nesse período.

Adriana Araújo foi retirada do comando do telejornal do horário nobre em junho do ano passado. Ela criticou publicamente as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia, discordou da cobertura que o Jornalismo da Record estava fazendo sobre a crise sanitária no país e sofreu um processo de fritura interna.

O contrato da âncora chegou ao fim na última sexta (19) e não foi renovado. Após ser retirada da bancada do JR, ela assumiu o Repórter Record Investigação, programa semanal que estava sem apresentador por conta do afastamento de Domingos Meirelles –o jornalista tem 80 anos e permaneceu em casa por pertencer ao grupo de risco da Covid-19.

Assim como fez com Adriana Araújo, a Record esperou o contrato do veterano chegar ao fim e não renovou o acordo. Meirelles foi dispensado no mês passado. Além dos apresentadores, a emissora enxugou a folha salarial ao mandar embora a consagrada Heleine Heringer, que estava no núcleo de reportagens especiais do Jornalismo.

A jornalista, que trabalhava na emissora desde 2000, disse em entrevista ao site NaTelinha que a empresa alegou corte de custos para a demissão. “Saio num momento em que a Record abre mão de nomes consagrados como Domingos Meirelles e Adriana Araújo. É um período dos mais delicados, em que a experiência e a credibilidade deveriam ser valorizados frente aos desafios da desinformação e da pandemia”, lamentou ela.

Reformulação no jornalismo

A Record, no entanto, contratou outros nomes consagrados durante o último ano. Roberto Cabrini, que não teve o contrato renovado com o SBT, acertou rapidamente o seu retorno à Record e estreou com um quadro no Domingo Espetacular em novembro.

Agora, sem Adriana Araújo nem Domingos Meirelles, Cabrini assumirá também o comando do Repórter Record Investigação e voltará a ter um programa para chamar de seu. Além dessa “promoção”, ele continuará produzindo reportagens para a revista eletrônica dominical.

Outra contratação do Jornalismo foi Carolina Ferraz, que se tornou apresentadora do Domingo Espetacular ao lado de Eduardo Ribeiro. Ela também vai à rua como repórter.

Nos telejornais de bancada, a principal novidade foi Mariana Godoy, que assumiu o Fala Brasil no início deste mês. O matinal diário passou por uma reformulação que causou uma dança das cadeiras na Record. Sergio Aguiar foi efetivado como âncora.

Sem Adriana Araújo desde junho e com Celso Freitas trabalhando apenas de casa, o JR também ganhou novo comando. Luiz Fara Monteiro se tornou o substituto do jornalista veterano, enquanto Christina Lemos foi efetivada no lugar de Adriana.

Até mesmo a Record News, canal de notícias do grupo, teve uma mudança anunciada no último mês: Heródoto Barbeiro deixou a apresentação do JR News para ser comentarista do telejornal; Augusto Nunes assumirá como âncora em breve.

Já o SBT, além de não ter renovado com Roberto Cabrini, também dispensou Carlos Nascimento e Rachel Sheherazade. Mas, ao contrário da rival direta na disputa pela vice-liderança de ibope, não contratou novos nomes de peso para os seus telejornais.