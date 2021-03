Recém-nascida é encontrada morta pelo pai em residência no Jorge Lavocat

Uma bebê recém-nascida com aproximadamente 24 dias de vida foi encontrada morta pelo pai na manhã desta segunda-feira, 29, dentro de uma residência localizada na rua Primavera, situada no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

A criança, segundo informações do pai repassadas à polícia, não era registrada em cartório e a mãe seria usuária de drogas. O pai relatou que a mulher estaria alimentado a bebê com o leite materno no quarto quando a deixou na cama.

Ela teria pedido para o marido, que estava no outro cômodo da casa, vigiar a menina e em seguida saiu rapidamente de casa, sem dizer para onde iria.

Quando o pai chegou no quarto e mexeu na recém-nascida, percebeu que ela estava morta. O marido correu até a frente da casa e encontrou a esposa. Ao dar a notícia que a filha estava morta, a mulher saiu correndo na rua desesperada e fugiu.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando o médico chegou ao local, apenas atestou a morte da bebê.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos exames. A polícia espera o resultado de um laudo cadavérico para apurar as causas da morte da recém-nascida.

Segunda morte de filha

A polícia relatou ao ac24horas que tanto o marido, quanto moradores da região, informaram que a mulher é usuária de droga e que esta é a segunda filha que morre na mesma situação, engasgada ou asfixiada.

A mãe da bebê não foi encontrada pela Polícia Militar, e o pai foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações.