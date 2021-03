A Polícia Militar do Amazonas prendeu três mulheres, na noite desta quarta-feira (24/03), em uma casa de prostituição no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, por descumprimento de medida sanitária. A abordagem ocorreu após denúncia anônima informando sobre as aglomerações no local em virtude de programas sexuais.

Prostitutas são presas com dinheiro e máquina de cartão após denúncia de bordel ilegal.

As prisões fazem parte da ação “Pronta Resposta”, criada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, com o objetivo de apurar denúncias anônimas da população ao sistema de segurança. A denúncia foi feita através o site da Secretaria, no www.ssp.am.gov.br.

Policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) realizaram a abordagem por volta das 21h30. A casa fica na rua Mem de Sá. No local, foram apreendidos cadernos com registro de programas sexuais com clientes, máquinas de cartão de crédito e a quantia de R$ 900 em espécie.

É a segunda vez que a casa de prostituição é alvo da polícia, este ano. A primeira ocorrência, também motivada por denúncia de moradores, aconteceu no dia 9 de fevereiro. Na ocasião, os policiais localizaram porções de drogas, além de prenderem oito mulheres.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia, no bairro Santo Agostinho. Desrespeitar medidas de prevenção à Covid-19 é crime, e se enquadra em artigo do Código Penal que prevê punição de prisão e multa para quem age colaborando para disseminar doença contagiosa.

DENÚNCIAS| Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população pelo telefone 181 ou no site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorre o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. O cidadão também pode adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o telefone 190.