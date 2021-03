PRF tira de circulação três armas de fogo ilegais em Rio Branco e Senador Guiomard

Nos últimos cinco dias de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduziu três pessoas à delegacia por porte ilegal de arma de fogo. Os flagrantes ocorreram nas BR-364 e BR-317, respectivamente, na capital Rio Branco/AC e no município de Senador Guiomard/AC.

A primeira apreensão foi realizada no dia 26 de março, em que foi localizado um revólver da marca Taurus, calibre .38, na cintura do condutor de uma caminhonete Amarok. O homem informou aos policiais que adquiriu o revólver apenas para a sua defesa pessoal. A arma estava carregada com seis munições intactas e ele possuía apenas o certificado de registro.

Já no último dia 30, uma equipe da PRF durante abordagem em uma caminhonete Ford Ranger encontrou outra pistola da marca Taurus, calibre .380. Dessa vez, a arma estava carregada com 20 munições intactas. O condutor do veículo não apresentou autorização legal de porte de arma de fogo e nem o certificado de registro do armamento. Tanto este quanto aquele condutor foram conduzidos à DEFLA de Rio Branco.

Ainda no dia 30 de março, mas dessa vez no município de Senador Guiomard, no km 95 da BR 317, por volta das 21 horas, os policiais deram ordem de parada a uma Toyota Hilux. De imediato, o condutor informou sobre a existência de uma arma de fogo no interior do veículo. Ele também afirmou que tinha apenas a posse legal, mas que não possuía porte de arma para trânsito. Por conta disso, foi conduzido à Polícia Civil de Senador Guiomard/AC.

Os três homens que tiveram as armas apreendidas foram enquadrados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.