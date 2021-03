PRF prende membro de facção que fugiu de Santa Catarina para o Acre

Nesta segunda-feira (22), durante fiscalização de rotina no trevo de Senador Guiomard, no km 97 da BR-317, a Polícia Rodoviária Federal no Acre efetuou a prisão de um foragido do sistema prisional de Santa Catarina.

O fugitivo, considerado violento, é integrante de facção criminosa daquele estado e, após ter o regime de prisão progredido para o semiaberto, evadiu-se de Santa Catarina e veio ao Acre com intenção de atravessar a fronteira para um dos países vizinhos.

O foragido foi encaminhado para a delegacia de flagrantes de Rio Branco para providências e aguarda a determinação para o seu retorno.

A PRF mais uma vez atuou nas rodovias com efetividade. Abordagens rotineiras podem evoluir para apreensões de drogas, cumprimentos de mandados de prisão e outros crimes.