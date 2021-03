Presidiário que matou jovem e a jogou em cisterna é preso em Porto Walter

Um trabalho conjunto entre das Polícias Civil e Militar na tarde da última quinta-feira, 25, resultou na prisão de R. D. G, 24 anos, na comunidade ribeirinha Esperança, no Rio Grajaú, município de Porto Walter.

Dois mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de R. D. G, um por roubo e outro por crime contra a vida, esse ultimo crime ocorreu em Rio Branco onde havia sido preso pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no dia 26 de setembro de 2020, após matar estrangulada a garota de programa identificada como Rosiane Martins Cavalcante, de 26 anos, mais conhecida pelo nome social de Vitória Ramos.

A jovem foi encontrada dentro de uma cisterna numa residência localizada na rua JK, no bairro Vitória, em Rio Branco. R. D. G conseguiu fugir ao município de Cruzeiro do Sul onde estava sendo monitorado pelas equipes de investigação da Policia Civil.

De Cruzeiro do Sul o homicida ficou homiziado no município de Porto Walter dentro de uma comunidade rural. Diante das informações as equipes das policias civil e militar traçaram estratégias e realizou o cerco policial em área de difícil acesso localizada às margens do Rio Grajaú.

A investigação policial identificou que o acusado vinha frequentemente praticando furtos, perturbação e ameaça de morte a moradores da comunidade. O foragido foi conduzido à Delegacia Geral de Porto Walter foi submetida a prestação de depoimento e em seguida colocado à disposição da justiça.