Presidiário que engoliu celular é submetido a cirurgia para retirada do aparelho

Com um celular preso no estômago há quase uma semana, um interno que cumpre pena no presídio Evaristo de Moraes terá que passar por uma cirurgia para a extração do aparelho. O rapaz que não teve o nome divulgado começou a sentir incômodos, após engolir o celular para tentar driblar a fiscalização.

De acordo com a coordenação de segurança da UPEM, o fato ocorreu na semana passada, ocasião em que policiais penais realizaram uma revista pente fino no bloco número 08, onde ficam presos da organização criminosa comando vermelho.

Durante o trabalho, seis telefones foram apreendidos. Logo depois os presos foram levados ao aparelho de Raio-X e dois detentos haviam engodo outros mini celulares. “Um preso conseguiu retirar dois celulares da barriga que estavam amarrados em um cordão, mas o preso em questão engoliu o celular e não conseguiu expelir”, disse o coordenador Francisco Augusto.

O preso foi encaminhado ao hospital e na última segunda-feira (29), o mesmo recebeu encaminhamento para passar por uma cirurgia, em Rio Branco. O procedimento deverá ocorrer ainda esta semana.