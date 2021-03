Prefeitura de Rio Branco está preparada para um possível transbordamento do Rio Acre

Na manhã dessa quarta-feira, 24, o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Cláudio Falcão, falou sobre a cota de transbordamento do Rio Acre que está a poucos centímetros de ser atingida. O manancial está marcando 13,98 metros na medição das 12 horas. A cota de transbordamento é de 14 metros.

De acordo com o coordenador essa já seria a terceira cheia este ano de 2021. Foram duas em fevereiro e uma possível enchente em março. “Nas nossas previsões é que o rio ultrapasse a cota de transbordamento hoje à tarde e, logo em seguida, ele comece a ter uma vazante e volte abaixo da cota de transbordamento outra vez, não trazendo um grande risco para a população como remoção de famílias ”, disse Falcão.

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Defesa Civil Municipal, já tem um plano de ação, como a mobilização de equipes de apoio e de socorro, para uma provável retirada das famílias. “Os abrigos possíveis para as famílias, já estão preparados para que as pessoas possam ser alimentadas e ficarem totalmente seguras”, garante o coordenador.

Segundo o major, o Parque de Exposições é sempre o principal abrigo, porém nesse primeiro momento, não será utilizado. As pessoas serão levadas para as escolas, caso seja necessário. Na ultima enchente 78 famílias ficaram desabrigadas, sendo que 35 famílias foram levadas ao Parque, e as demais nas escolas.

“Temos a capacidade de abrigar pelo menos 40 famílias nas escolas, possivelmente. O Parque de Exposições não terá a necessidade de ser reativado a não ser que seja inevitável, claro”, finalizou Falcão.