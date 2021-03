Foi divulgado na tarde deste sábado, 27, os locais para a vacinação contra a Covid-19 no domingo, 28, pela Secretaria de Saúde de Rio Branco (SEMSA).

A vacinação será realizada das 8h às 17h da tarde. O imunizante está sendo oferecido para idosos a partir de 66 anos.

As equipes de vacinação vai estar nas URAP’s Roney Meireles, Hidalgo de Lima e Ary Rodrigues, isso além do drive-thu no antigo pátio do Detran, em frente ao 7° BEC.