Prefeitura de Porto Walter recebe dois novos profissionais do “Mais Médicos”

A partir desta Quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde contará com mais 02 (dois) novos profissionais do Programa Mais Médicos, que reforçarão as estratégias e ações de saúde nas Unidades Básicas do município. O objetivo é fortalecer a atenção primária.

Os profissionais foram enviados pelo Governo Federal após pedido do Prefeito César Andrade e da Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo. Em reunião que contou com a presença do Diretor das Unidades, Sérgio Soares e da Secretária de Saúde, o Prefeito externou as boas-vindas.

“Já venho do quadro da saúde, e fortalecer os serviços para a nossa população é importante. Estamos em um momento delicado de pandemia, e saúde será uma de nossas prioridades de gestão”, disse o Prefeito César Andrade.

De acordo com a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, os médicos serão lotados na Unidade de Saúde Vicente Varela (Beira Rio), e Maurício Pinheiro (Portelinha).

“Com os profissionais iremos fortalecer a atenção primária de saúde, possibilitando a nossa população os cuidados necessários”, ressaltou a Secretária.