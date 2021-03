População ribeirinha de Mâncio Lima entra nos grupos prioritários e recebem vacina contra o novo Coronavírus

A vacina contra a Covid-19 tem avançado de maneira significativa no Município de Mâncio Lima. A cada lote do imunizante enviado pelo Governo Federal e distribuído por meio do Governo do Estado, um grupo de pessoas é definido como prioritário. Desta feita, foi a população ribeirinha, localizada às margens dos Rios Môa, Azul e seus afluentes, que receberam a tão esperada vacina contra a Covid-19.

“Esse grupo prioritário, a população ribeirinha, foi definida por meio do Ministério da Saúde e, no primeiro momento a orientação era para as pessoas com idade superior a 60 anos. Com a quantidade de vacina que recebemos do Governo do Estado e, visto que a população que mora as margens dos nossos rios e igarapés é razoavelmente pequena, nós baixamos a faixa etária para 40 anos acima. Estamos contentes e gratos em poder estar imunizando a nossa população que vive nas comunidades ribeirinhas de nosso município”, disse Ajucilene Gonçalves, Secretária Municipal de Saúde.

O Município recebeu 470 doses de vacina, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, para a população ribeirinha. Deste quantitativo, espera-se vacinar 20% deste grupo definido como prioritário, até o momento 135 pessoas, entre moradores do Rio Azul e Rio Môa, já receberam a primeira dose do imunizante.

“Eu fico muito feliz quando vejo a alegria e o sorriso no rosto de cada pessoa que recebeu a vacina contra a Covid-19, a população ribeirinha, mesmo estando de certa forma isolados da cidade, é uma população vulnerável e que encontra dificuldades em seguir os protocolos sanitários, é da natureza deles visitar um amigo, um parente e encontram dificuldades em usar a máscara. Eles imunizados, sabemos que caso venham a contrair o vírus os efeitos da doença serão mais leves evitando ter que se deslocar para a cidade ou até mesmo vir a ser hospitalizado. Nossa equipe vai entrar em todos os igarapés para que a vacina chegue aqueles definidos como grupo prioritário”, destacou Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima.

Maria Renildes Fernandes, tem 49 anos de idade, agricultora, dona de casa mora na Comunidade Conceição às margens do Rio Môa. A dona de casa se disse muito feliz por ela e seu esposo estarem recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Para mim foi uma surpresa quando a Agente de Saúde passou na minha casa e disse que eu iria receber a vacina. A partir de agora eu sei que estou protegida e vou continuar tomando todos os cuidados. É uma benção essa vacina, já perdemos tantos amigos queridos e, acredito que a partir de agora não teremos mais tantas mortes como já vimos”, falou Maria Renildes, agricultora e dona de casa.

Apenas no Rio Azul, na Comunidade Bom Sossego, seis pessoas se recusaram a tomar a vacina assinando o documento de recusa nas demais, a aceitação foi boa e, aqueles que compareceram aos locais de vacinação foram imunizados.

Acompanharam o prefeito Isaac Lima e a Secretária de Saúde Ajucilene Gonçalves na campanha de imunização os vereadores Renan Costa (Presidente da Câmara), Zeca do Pentecostes (MDB), Mazinho (Republicanos), os Secretários Danilo Chagas (secretaria Especial), Rocilda Mendonça (Secretária de Assistência Social), Rosaldo Marques (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo) e Francisco Melo (Gerente de Endemias).