Policiais penais frustram mais um plano de fuga de detentos em presídio em Rio Branco

Policiais penais do instituto de Administração Penitenciária (Iapen) realizaram mais uma operação no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira, 31. Desta vez, uma revista estrutural foi feita na Unidade de Regime Fechado nº 1, também conhecida como chapão, onde os profissionais encontraram uma escada artesanal, produzida com tecido, com comprimento de 10 metros, além de um cadeado.

Os materiais foram encontrados dentro de um buraco na cela 15 do pavilhão I, local em que oito presos cumprem pena.

De acordo com a equipe de plantão, informações colhidas pela segurança indicavam que detentos do pavilhão I planejavam fugir na noite desta quarta-feira, 31. Ao receberem a informação, os policiais iniciaram o procedimento de revista estrutural em busca dos ilícitos.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, destacou que a rápida ação dos profissionais foi fundamental para impedir a ação dos detentos. “Ao realizarem a revista, os policiais penais que ali estavam encontraram a escada artesanal e um cadeado, que provavelmente seria utilizado para confundir a equipe durante a fuga. Assim tivemos mais um plano fuga foi frustrado e a segurança do estabelecimento prisional foi mantida”, afirmou.

Diante da situação, os detentos foram encaminhados ao isolamento cautelar e um procedimento administrativo será aberto no âmbito da unidade para apurar os fatos.