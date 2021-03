Policiais penais encontrarem seis celulares com membros do CV em presídio no Acre

O bloco número oito do presídio estadual Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foi alvo de uma operação na manhã desta quarta-feira, dia 24. No curso da fiscalização, policiais penais apreenderam seis telefones celulares e outros objetos em poder de integrantes da organização criminosa comando vermelho (CV).

De acordo com a coordenação de segurança da unidade, após o levantamento de informações junto ao setor de inteligência, se fez necessária a fiscalização em 10 celas do bloco 08, ocasião em que parte dos aparelhos foram localizados. No entanto, outros estavam em poder dos internos que, surpreendidos pelo detector de metal, decidiram entregar os celulares.

Ainda segundo a coordenação de segurança, alguns presos haviam engolido os celulares. “Um deles estava com dois aparelhos na barriga amarrados em uma cordinha presa ao dente, depois que descobrimos o plano, ele puxou os dois celulares da barriga e nos entregou. Outro não conseguiu retirar o mini celular da barriga e deverá passar por cirurgia futuramente se não conseguir expelir o mesmo”, disse o coordenador de segurança Francisco Augusto.

Além de mini celulares, a operação conseguiu retirar das celas carregadores e outros objetos ilícitos. Cerca de 14 presos identificados como responsáveis pelos celulares e demais componentes proibidos, estão em sanção disciplinar e deverão responder a sindicância interna.