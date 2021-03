A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, 2° Pelotão de Santa Rosa do Purus em operação conjunta com a Polícia Civil de Santa Rosa do Purus, ontem (sábado) (20/03/2021), cumpriram um mandado de prisão em desfavor de uma nacional.

O teor da ordem judicial é acerca do delito de tráfico de entorpecente, sendo por esse fato decretado a prisão preventiva.

Assim, a autora foi conduzida à delegacia para os procedimentos de praxe.