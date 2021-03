Polícia Militar do Acre homenageia policiais e demais vítimas da Covid-19

Sargento e demais pessoas que morreram com Covid-19 foram homenageadas

A Polícia Militar do Acre (PM/AC) realizou na segunda-feira (29) uma homenagem ao Sargento Valmir e aos demais integrantes da corporação que morreram em decorrência da Covid-19. Os atos aconteceram no estacionamento do Estádio Arena Acreana, em frente ao Comando Geral, e em vários outros lugares.

Nos perfis oficais da PM nas redes sociais foi publicada uma mensagem para todas as pessoas que perderam familiares e amigos durante a pandemia. “Deixamos nossas condolências, com desejos de que passamos juntos superar esse momento de dor e aflição que assola toda a humanidade”, diz o texto.