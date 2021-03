Polícia Militar desarticula ponto de venda de drogas na Vila Jorge Kalume em Rio Branco

Uma denúncia anônima levou militares da Força Tática do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) a desarticularem na noite deste sábado, 27, um ponto de venda de drogas. O fato ocorreu na Vila Jorge Kalume.

Na ação policial, um homem que se encontrava no interior do terreno conseguiu se evadir, sendo encontrados no local 42 papelotes de Skunk, 32 trouxinhas de cocaína, 01 barra de maconha, pesando 200 gramas e balança de precisão. Todo material foi entregue na Delegacia de Investigação Criminal (DIC).