Polícia Militar apreende arma de fogo e munição em bairro de Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, em mais uma atuação êxitosa do GIRO, hoje (quarta-feira) (25/03/2021), por volta das 21h30min, realizou à apreensão de arma fogo, tipo espingarda e 01 munição cal. 38, que estava intacto.

A apreensão se deu ao longo do bairro Ana Vieira, Beco do Miguel na cidade de Sena Madureira.

A ação foi fruto do trabalho de levantamento de informações dos militares do 8° BPM, sendo realizado a prisão em flagrante de um nacional que se encontrava em monitoramento eletrônico.

Por essa fato, o autor foi conduzido à delegacia de Polícia de Sena Madureira para lavratura dos procedimentos cabíveis.