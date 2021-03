Polícia investiga desaparecimento de jovem de 18 anos que sumiu após ir a mercado em Rio Branco

Após quatro dias do desaparecimento do jovem Elionai da Silva Souza, de 18 anos, a família segue sem notícias dele, que saiu para ir a um mercado no bairro Cidade Nova, no segundo Distrito, na tarde de sexta-feira (26), e não voltou mais. A polícia investiga o caso.

Uma das responsáveis pelo rapaz, a prima Daniela Fernandes, disse que ele saiu para fazer compras para a avó por volta das 16 horas de sexta (26) e depois disso teria ido na casa de uma amiga, mas, ao sair da casa dela, desapareceu.

A família fez um boletim de ocorrência ainda na sexta, mas, tornou a fazer o registro da ocorrência nessa segunda (29), quando a polícia iniciou as investigações. O caso foi registrado na Delegacia da Segunda Regional, no bairro Cidade do Povo.

O coordenador da regional, delegado Lucas Pereira, disse que, inicialmente, não pode informar qual a linha de investigação para não prejudicar o andamento do caso.

“Já instauramos o procedimento investigativo e estamos empreendendo esforços para dar uma resposta o quanto antes para a família desse rapaz. Sobre as hipóteses que temos, ainda não posso divulgar, porque tivemos notícia ontem [terça, 30] e, sob pena de fraudar nossa investigação, ainda não podemos divulgar”, disse Pereira.

Apelo

Daniela conta que quando Souza demorou para chegar, a avó ligou e ele disse que ia lanchar e voltaria. Só que depois foi na casa de uma amiga. Ao anoitecer e não voltar, a preocupação aumentou. Por volta das 20 horas, o rapaz já estava com o telefone sem sinal, a prima chegou a enviar mensagem e ele também não respondeu e a família saiu para procurá-lo.

Ainda sem notícias, Daniela reforça o pedido para que se alguém tiver visto o jovem e tiver alguma informação que avise a família, que está desesperada.

“A família toda está aflita, estamos preocupados e se alguém tiver notícias, que avise para termos alguma pista, uma coisa certa. Se não quiser falar com a gente, avise a polícia. Peço ajuda porque é horrível ficar sem nenhuma notícia”, pediu.

Daniela contou que após deixar a casa da amiga, Souza teria mandado mensagem a ela como se tivesse se despedindo.

“Essa amiga contou que depois que saiu de lá, ele mandou mensagem para ela como se fosse de despedida, pedindo desculpa e outra amiga contou que ele mandou mensagem também como se não fosse mais falar com ela, não se despedindo diretamente, mas nesse tom”, acrescentou.