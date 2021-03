Polícia Civil realiza emissão de RG para ribeirinhos atendidos pelo Navio Montenegro

O Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro é uma embarcação da Marinha do Brasil que exerce a função de navio de assistência hospitalar. Subordinado ao comando da Flotilha do Amazonas, desenvolve atividades de atendimento de saúde e orientação sanitária às comunidades ribeirinhas. Em seu cronograma anual, uma vez por ano passa pelos rios acreanos.

Objetivando levar cidadania aos ribeirinhos, a Polícia Civil do Acre pega carona no navio hospitalar para atender a centenas de pessoas que necessitam da Carteira de Identidade, também chamado de Registro Geral (RG), que tem o objetivo de identificar a população garantindo-lhe sua individualidade nos diversos atos da vida em sociedade.

Natiele Costa, servidora do Instituto de Identificação de Cruzeiro do Sul, sob a orientação da direção-geral da Polícia Civil, está acompanhando os marinheiros, realizando a emissão do documento.

O atendimento, que teve início no dia 29 de março, se estende até 29 de abril, em diversas comunidades da região do Vale do Juruá.

Não é incomum encontrar nas comunidades ribeirinhas pessoas com mais de 18 anos que ainda não tiraram o RG. Roselane Sobreira, diretora-geral do Instituto de Identificação da Polícia Civil, pontua que no período da pandemia aumentou o número de pessoas que deixaram de ir ao Instituto de Identificação confeccionar esse documento fundamental a qualquer cidadão.

“Assim sendo, nós vamos até essas pessoas, para que elas possam exercer sua cidadania plena”, reitera Roselane Sobreira.