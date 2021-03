Policia civil prende segundo envolvido em assalto a motorista de aplicativo em Sena Madureira

O delegado titular da polícia civil na regional Purus, Marcos Frank, confirmou durante entrevista franqueada ao programa Radar 104 a prisão do segundo criminoso envolvido no assalto a um motorista de aplicativo, na noite do dia 22 de fevereiro deste ano, no bairro ana Vieira. O carro foi encontrado no dia seguinte ao assalto no ramal do lixão e o motorista que teve o nome preservado, foi deixado amarrado.

De acordo com o delegado, na quarta-feira 24, dois mandados de prisão foram cumpridos, sendo que um dos acusados já estava preso na unidade Evaristo de Moraes por outro crime de roubo a uma motocicleta.

O outro envolvido estava em liberdade. “Cumprimos os mandados de prisão expedidos pela justiça, após representarmos contra os mesmos por assalto ao motorista de aplicativo. Na ocasião, eles chamaram o uber e ao chegar no local, o motorista foi rendido sob ameaça de morte. No dia seguinte a polícia achou o carro que foi devolvido ao proprietário. De forma que a polícia consegue prender os principais acusados desse crime”, descreveu Marcos Frank.

Os envolvidos permanecerão no presídio de Sena aguardando a manifestação da justiça.