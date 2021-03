Polícia Civil prende quadrilha que cometia assaltos em Feijó

A Polícia Civil do Acre em trabalho conjunto com a Polícia Militar, prendeu 2 pessoas e apreendeu cinco menores, na atarde da ultima quinta-feira, 25, todos envolvidos em crimes de assalto a comerciantes no município de Feijó.

A investigação policial identificou os autores da ação criminosa ação e deu inicio a uma perseguição logrando êxito em capturar os envolvidos que estavam homiziados embaixo de uma ponte localizada sobre o igarapé Massipira, na BR-364, km 32 sentido feijo Manoel Urbano.

A ação policial teve inicio na tarde desta quarta-feira (24), após tokmar conhecimento de uma ação criminosa de um grupo armado invadir um açougue e roubar dinheiro e celulares das vítimas.

Como forma ostensiva, a Polícia Militar deu inicio as buscas pela localidade e prendeu um dos criminosos, o que possibilitou que a Policia Civil pudesse identificar o restante do bando. As buscas continuaram e ao final da tarde da última quarta-feira, 24, os agentes receberam uma denúncia anônima informando que o grupo com cinco jovens estava embaixo da ponte do igarapé Massipira.

Com a prisão da quadrilha a Polícia Civil do Acre elucidou, pelo menos, quatro ações criminosas cometidas pelo mesmo grupo, roubo majorado com uso de força física. A quadrilha vinha agindo no município ameaçando comerciantes e exigindo pagamento em troca de segurança.

O bando foi preso e encaminhado à Delegacia Geral de Policia Civil do município para procedimento praxe, os menores foram encaminhados ao conselho tutelar para as providencias e os demais encaminhados ao presidio ficando à disposição da justiça.