Policia Civil cumpre mandados e recupera objetos furtados da vítima

Na manhã de hoje, dia 24 de março de 2021, a Polícia Civil do Acre, por meio da cumpriu dois mandados de busca e apreensão na parte alta da cidade de Rio Branco referente a investigação criminal instaurada para apurar um furto qualificado tendo como vítima uma profissional da saúde que está na linha de frente durante a pandemia do Covid-19.

A ação foi coordenada pelos Delegados de Polícia Civil Dr. Nilton Boscaro e Dr. José Adonias e contou com 10 Policiais Civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Foram localizadas algumas bijuterias, as quais serão submetidas ao procedimento de reconhecimento pela vítima. Além desses objetos foi apreendida uma arma branca com as iniciais de facção criminosa.

A Polícia Civil continua com os trabalhos investigativos para encontrar o restante dos objetos subtraídos e indicar a autoria do delito.