Recentemente, Pocah chegou a virar um dos assuntos mais comentados do Twitter por conta das tossidas

Na cozinha da xepa do “BBB 21” (TV Globo), estão Carla Diaz, Thaís, Camilla de Lucas e Pocah. As sisters conversam sentadas e Pocah começa a tossir sem parar.

Carla, então, fica preocupada com a amiga, que já está com a tosse há dias. Recentemente, Pocah chegou a virar um dos assuntos mais comentados do Twitter por conta das tossidas.