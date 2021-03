PM prende seis pessoas e recupera veículo roubado em Rio Branco

Seis homens foram presos acusado de receptação, associação criminosa e tráfico drogas, na tarde desta terça-feira (23), em Rio Branco. As prisões ocorreram na Via Verde e em uma residência no bairro Calafate.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, uma guarnição estava fazendo um patrulhamento de rotina na região do Segundo Distrito de Rio Branco, quando receberam uma denúncia via Ciosp que um carro modelo Gol de cor vermelha, que foi roubado, estava transitando na Via Verde saindo do 1º Distrito para o 2° Distrito.

Os PMs encontraram o veículo próximo ao posto de combustível Amapá, ainda na Via Verde, e fizeram uma abordagem. Duas pessoas estavam no carro e confessaram aos militares que o veículo havia sido roubado na quinta-feira (18).

Os policiais perguntaram à dupla onde o carro estava escondido desde o dia que foi roubado, e os bandidos levaram os PMs até uma casa no Bairro Calafate. A guarnição pediu apoio as outras viaturas para realizar um cerco na residência e encontraram mais quatro criminosos dentro do local.

O grupo estava com 2 barras de maconha, 1 televisão, 1 aparelho de som, caixas de som, câmeras de monitoramento e um quantia de R$ 353,00 oriundo das vendas de entorpecentes.

Diante dos fatos, o sexteto foi encaminhado juntamente com o carro recuperado e os materiais apreendidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.