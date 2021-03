PM prende jovem que participou de arrastão na Sobral e apreende moto

Um jovem de 24 anos foi preso acusado de roubo na noite desta segunda-feira (22), na Avenida General Vieira de Melo, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina na Avenida Sobral, quando avistaram duas pessoas em uma motocicleta modelo Hornet CB 500 em atitude suspeita, trafegando próximo à ladeira do Bola Preta. Ao ver a guarnição, um dos jovens mudou rapidamente a rota que trafegava e empreendeu fuga, levantando suspeita.

Foi feito um acompanhamento e o passageiro acabou pulando da moto em movimento na Avenida General Vieira de Melo, no bairro Esperança. Ele foi capturado pela PM e estava com um simulacro e o celular de uma pessoa que havia sido roubada minutos antes na rua 16 de Julho, no bairro Boa União.

O outro suspeito acabou a fuga em direção ao bairro Distrito Industrial. Ao chegar em uma rua sem saída, ele acabou batendo em uma cerca e em seguida conseguiu fugir. A motocicleta foi recolhida por um guincho e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).

O jovem preso no Esperança foi preso e levado à Defla. Na delegacia, o jovem preso foi reconhecido pela vítima do assalto. Segundo a polícia, a moto usada pela dupla não possuía restrição de roubo e nem furto, mas estava com a placa adulterada.