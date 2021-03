PM fecha boca de fumo e apreende 6 kg de maconha em Feijó

Nesta quarta-feira (31), por volta de 11h30min, chegou ao conhecimento da Polícia Militar através de informações de inteligência que no Bairro Zenaide Paiva, em Feijó, alguns indivíduos, estariam embalando entorpecentes para comercializar.

A Guarnição de Serviço foi acionada para atender a ocorrência, chegando ao local foi localizado e apreendido uma quantia de aproximadamente 6 kg “seis quilos” de maconha, uma quantia de R$ 257,00 “duzentos e cinquenta e sete reais”, alguns rolos de papel filme, materiais estes típicos do tráfico de drogas.

Alguns dois envolvidos/infratores empreenderam fuga, pulando vários quintais. Porém, dois dos envolvidos foram identificados como (F.E.S.S., 20 anos, natural do Envira) e (J.S.S., 16 anos, natural de Cruzeiro do Sul), ambos foram CONDUZIDOS a Delegacia de Polícia.

Vale salientar que os serviços de inteligências vinham monitorando o F.E.S.S. desde que chegou na cidade de Feijó a aproximadamente seis meses.

De acordo com as informações interceptadas a droga vinha da cidade de Cruzeiro do Sul, F.E.S.S recebia, embalava e distribuía nas bocadas da cidade.