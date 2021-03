PGR pede ao Supremo que inquérito sobre Pazuello vá para a primeira instância

A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o inquérito criminal que apura a responsabilidade do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no copalso do sistema de saúde do Amazonas em janeiro, seja encaminhado para a primeira instância.

O pedido foi assinado, ontem (23), pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Agora, o pedido deve ser analisado pelo relator do caso no STF, o ministro Ricardo Lewandowski.

O médico Marcelo Queiroga tomou posse ontem (23) como novo ministro da Saúde. Com a perda do cargo, Pazuello também perde o foro privilegiado, motivo pelo qual o inquérito tramitava no STF.