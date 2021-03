Paulo Gustavo apresenta melhora no quadro clínico após intubação

Oito dias após ser internado no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, por causa da infecção pela Covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo apresentou melhoras em seu quadro clínico na tarde desta segunda-feira (22/3).

A coluna já havia entrado em contato com a assessoria de imprensa do ator, que informou que a decisão pela intubação foi para acelerar o processo de cura, já que ele é do grupo de risco por ter asma.

Segundo fontes da coluna, o quadro de Paulo agora é estável e já apresenta melhoras graças ao oxigênio que recebe na UTI. A mãe do intérprete de Dona Hermínia faz orações diariamente às 12h, às 15h e às 18h para emanar boas energias ao leito em que o ator está internado.